الامن النيابية تكشف عن محاولة لانزال الفرقة المجوقلة للجيش الامريكي في العاصمة بغداد

2020/03/25 | 12:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعتبر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عباس صروط، الأربعاء، أن الأمريكان وضعوا العراق قاعدة لهم، فيما أكد أن الأمريكان لا يفرطوا بالعراق.وقال صروط في حديث لـ” العهد” الفضائية، إن “الامريكان لا يفرطوا بالعراق باعتبار العراق جزء مهم بالنسبة للإدارة الامريكية”، مبيناً أن “الأمريكان وضعوا العراق كقاعدة لهم”.وأضاف، أن “هناك معلومات […]

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