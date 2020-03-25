الفايز لـ”العهد نيوز”: الزرفي لن يمرر والقوى السنية والكردية لن تصوت له

2020/03/25 | 13:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب عامر الفايز، بان عدنان الزرفي لن يمرر في مجلس النواب مع وجود الرفض الشيعي له.وقال الفايز في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، “مع معارضة القوى الشيعية لتكليف عدنان الزرفي بالتاكيد سوف لن يمرر وحتى القوى السنية والكردية لن تقبل باتصويت له مع وجود الرفض الشيعي كون ان العملية تبنى على […]

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