النقل توجه بتوفير حافلات لنقل العائدين من مصر إلى محافظاتهم مجاناً

2020/03/25 | 13:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجه وزير النقل عبد الله لعيبي، الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بتوفير حافلات لنقل المواطنين العائدين من جمهورية مصر العربية على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية وإيصالهم إلى مناطقهم في بغداد وباقي المحافظات.وقال الوزير، انه تم تخصيص عدد من الحافلات لنقل المرضى إلى مناطق سكناهم بعد التأكد من سلامتهم من فيروس […]

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