كمال انمار احمد - ( تطور إِنفعال الحزن البشري و آثاره في التعبير الوجداني )

2020/03/25 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_انمار_احمد لا يمكننا وضع الحياة الانسانية في اشكال معينة من الأنماط الشكلية و اللغوية و القانونية و الاخلاقية.ان هذه الحياة يبدو غاية في الذاتية و الفردانية الذاتية،حيث ان استشعار المعاني الوجدانية،لا يمكن الحديث عنه بالمقارنات او التأثيرات القواعدية الصارمة،انها فقط معاني تدل على شعور فردي معين،و هو قد تم التعبير عنه بواسطة الكلمات الوجدانية التي تمتاز بالرقة و الاناقة اللفظية و الانسياب السلس للنص.علما بان......

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