جواد الديوان - نسب الوفيات للاصابة بكورونا في اوربا

2020/03/25 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_الديوان نسب الوفيات من المصابين بمرض كوفيد 19 (فيروس كورونا) في ايطاليا 9.5% وفي فرنسا 4.3% وفي المانيا 0.4%.ويثير ذلك لغطا حول النظام الصحي، والخدمات الصحية وكفاءة السلطات الصحية في العالم.والسبب الاهم في تسجيل المانيا ادنى نسبة وفيات، يكمن في المواجه المبكرة للوباء، تمثلت في تحديد مسار الاصابات والفحص واحتواء الحالات المصابة.وهذا يعني ان لدى المانيا الصورة الحقيقية عن حجم الوباء لاهتمامها بالوضع الوب......

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