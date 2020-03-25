اتحاد القوى يتنازل عن شروطه لمكلف الحكومة المقبلة نتيجة ما يمر به البلد من ظرف صحي

2020/03/25 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن اتحاد القوى العراقية تنازله عن شروطه لمكلف الحكومة المقبلة نتيجة ما يمر به البلد من ظرف صحي واقتصادي.

وقالت عضو الاتحاد النائب زيتون الدليمي إن اختلاف القوى السياسية الشيعية بشأن المكلف الجديد في هذا الظرف الذي تمر به البلاد لايحتمل اي خلاف أو تأخير، مضيفة أن اتحاد القوى العراقية سيلتزم بدعم الشخصية التي يتوافق عليها الشيعة وسيتنازل عن شروطه السابقة لغرض تمريرها.

وطالبت الدليمي الحكومة المقبلة بمواجهة لوباء كورونا والخروج بالبلاد باقل خسائر نتيجة انخفاض اسعار النفط واجراء انتخابات لاتزيد عن عام واحد.

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