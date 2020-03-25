مدير ماء ذي قار يحذر من نفاد مادة الكلور الخاصة بتعقيم مياه الشرب

2020/03/25 | 13:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار حذر مدير ماء ذي قار، عبد الرضا اوعيد، اليوم الأربعاء، من نفاد مادة الكلور الخاصة بتعقيم مياه الشرب، مشيرا الى انه المحافظة بأنتظار تدخل حكومي لتوفيرها.وقال اوعيد، ان “غاز الكلورين يجهز كان لمديرية ماء ذي قار عبر تعاقد مع شركات تجهزه بالغاز عن طريق استيراده من دول الجوار ولدينا عقود […]

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