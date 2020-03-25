2020/03/25 | 13:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد طبق نادي امانة بغداد، خطوة هي الأولى من نوعها بعد توقف النشاط الرياضي في العراق بسبب إجراءات محاربة فيروس كورونا.وقال مدرب الفريق عصام حمد، ان “الملاك التدريبي لنادي أمانة بغداد يوزع منهاج تدريبي ( منزلي ) للاعبي فريق الكرة بعد التوقف الاضطراري بسبب حظر التجوال الذي فرضته خلية الأزمة”.وأضاف، ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي امانة بغداد يطبق خطوة هي الأولى من نوعها بعد توقف النشاط الرياضي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي امانة بغداد يطبق خطوة هي الأولى من نوعها بعد توقف النشاط الرياضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).