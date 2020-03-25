2020/03/25 | 13:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يس عراق: بغداد انتقد مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب لطيف الحجامي، اليوم الأربعاء، رفض دفن المتوفين بسبب فيروس كورونا، مشيراً إلى أن إحدى الجثث مضى عليها أسبوع كامل ولم يتم دفنها.وقال الحجامي في منشور على صفحته في “فيسبوك”، تابعته “يس عراق”، إنه “ومنذ اسبوع ونحن نحاول دفن جثة رجل توفي قبل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول بالصحة العراقية يغضب من الرفض المتكرر لدفن وفيات كورونا: لدينا جثث مضى عليها أسبوع وأغلقوا المقابر بوجهنا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول بالصحة العراقية يغضب من الرفض المتكرر لدفن وفيات كورونا: لدينا جثث مضى عليها أسبوع وأغلقوا المقابر بوجهنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).