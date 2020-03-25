شاهد: طياران “يهربان” من نافذة قمرة القيادة بعد سماع وجود مصابين بـ”كورونا” داخل الطائرة!

2020/03/25 | 13:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أظهر مقطع فيديو طيارين وهما يتسلقان بسرعة نافذة قمرة القيادة، بعد أن سمعا بإصابة ركاب على متن الرحلة الجوية بفيروس كورونا.وصعد طيارا طيران آسيا إلى النافذة ومنها إلى مجموعة من السلالم كانت بجانب الطائرة التي كانت متوقفة في العاصمة الهندية، نيودلهي، بينما ظل بقية الركاب والطاقم على متن الطائرة.وفي اللقطات […]

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