الخارجية تكشف عدد عراقيي الخارج المصابين بكورونا

2020/03/25 | 13:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، احمد الصحاف، الأربعاء عن عدد المصابين بفايروس كورونا من العراقيين حول العالم، مؤكداً في ذات الوقت عدم تسجيل أية حالة وفاة لعراقيي الخارج حتى الآن.[…]

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