محافظ البصرة يؤكد تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ويكشف موقف المحافظة النهائي

2020/03/25 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، الأربعاء (25 آذار 2020)، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا الم...





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