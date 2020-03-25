مدير صحة الكرخ ينتقد رفض دفن المتوفين بسبب كورونا: جثة أحدهم مضى عليها أسبوع وأغلقوا الصحراء أمامنا

2020/03/25 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

انتقد مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب لطيف الحجامي، الأربعاء (25 آذار 2020)، رفض دفن المتوفين بسبب فيرو...





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