الملك السعودي يوجه بمنع الدخول والخروج من مكة والمدينة والرياض

2020/03/25 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

وجه ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء (25 آذار 2020)، بمنع الدخول والخروج من الرياض ومكة والمدينة المنورة، كجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت السعودية في بيان، إنه "انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد؛ فقد وافق الملك على اتخاذ الإجراءات الآتية :يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، ومنع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية".

وأضاف أن "هذه الإجراءات يبدأ العمل فيها ابتداءً من الساعة ( الثالثة ) عصراً من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 / 7 / 1441هـ ".

ولفت إلى أن "منع التنقل لا يشمل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية ".

بغداد اليوم-البصرة

أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، الأربعاء (25 آذار 2020)، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد فيما كشف موقف المحافظة النهائي من عدد الإصابات.

وقال العيداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجموع الحالات الموجبة

بغداد اليوم- متابعة

اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء (25 آذار 2020)، تسجيل 143 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بكورونا، وارتفاع الإصابات إلى أكثر من ألفي حالة في عموم البلاد.

وقال المتحدث بإسم الوزارة كيانوش جهانبور في تصريح نقلته وسائل إعلا

بغداد اليوم- متابعة

يستعد باحثون من 4 دول لبدء تجارب سريرية للتأكد من نجاعة لقاح ضد داء السل، البالغ عمره نحو 100 عام، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وبحسب تقرير لمجلة "Science Mag"، فإن اللقاح المستخدم ضد السل، وه

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