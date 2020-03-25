2020/03/25 | 13:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتطبيق حظر التجوال.. تعزيز القوات الامنية في واسط بفوجين من الجيش والشرطة الاتحادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/25 | 13:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتطبيق حظر التجوال.. تعزيز القوات الامنية في واسط بفوجين من الجيش والشرطة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتطبيق حظر التجوال.. تعزيز القوات الامنية في واسط بفوجين من الجيش والشرطة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).