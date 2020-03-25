نائب يتحفظ على طريقة دفن جثامين المصابين بكورونا

2020/03/25 | 13:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الجهات الصحية المختصة وخلية الأزمة الحكومية لايلاء الأهمية، لطريقة دفن جثامين فيروس كورونا.وقال في بيان صحفي، اليوم، ان “هناك آليات معالجة حالات الدفن وتحديد أماكن مخصصة لذلك وتهيئة كوادر خاصة مهيأة للتعامل معه وفق الأحكام الدينية والمعايير الإنسانية التي تحفظ حرمة الإنسان”.واضاف […]

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