بالصور: توزيع مساعدات على عوائل متعففة


بالصور: توزيع مساعدات على عوائل متعففة
2020/03/25 | 13:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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