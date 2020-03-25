فوجين اضافيين من الشرطة والجيش لتعزيز قوة حظر التجوال في واسط

2020/03/25 | 13:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ واسطاعلن محافظ واسط محمد المياحي، الاربعاء، وصول فوجين من الشرطة والجيش لتعزيز قوة حظر التجوال بالمحافظة.وقال المياحي، في بيان مقتضب، ان " فوجين وصلا اليوم، من الشرطة والجيش لتعزيز قوة حظر التجوال بالمحافظة".وتشهد محافظة واسط وبقية المحافظات العراقية حظرا للتجوال للحد من انتشار فروس كورونا.

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