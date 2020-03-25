افغانستان.. مقتل 24 شخصا في الهجوم الذي استهدف معبدا للسيخ وداعش يتبناه

2020/03/25 | 13:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قتل 24 شخصا في الهجوم الذي استهدف، الاربعاء، معبدا للسيخ وسط العاصمة الأفغانية كابل.

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