غرفة عمليات اربيل تصدر بيان بشأن المسموح لهم بالتجول اثناء فترة الحظر

2020/03/25 | 13:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1.عمال الإفران والمخابز يسمح لهم بالتنقل اثناء فترة عملهم بشرط الألتزام بالتعليمات الصحية .2.البانزيخانات تبقى مفتوحة واصحابها يسمح لهم بالتجوال بشرط حمل مستند الملكية.3.يسمح لأصحاب المحلات والمكاتب المختصة […]

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