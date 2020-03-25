غسان صابور - التجارة... والعولمة العالمية...

2020/03/25 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور الـــتـــجـــارة...والعولمة العالمية...التجارة...أو التجار...وأعني بهم خاصة الفريسيين التاريخيين الذين طردهم عيسى بن مريم من المعبد...قبل صلبه وقتله...هم بكل مكان اليوم...إنهم أسياد العالم...بتجارة الداء والدواء...بتجارة الحروب..بعولمة الجريمة..بالسياسة..هم من يديرها بالعالم..ومن يلتزم من الحكام..يبقون منفذي من يأمرهم من التجار وأصحاب البنوك بالعالم...هذا العالم الذي أصبح مدين......

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