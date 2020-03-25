2020/03/25 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين يشرع الأساتذة البرجوازيون كعادتهم خلال كل أزمة من الأزمات المزمنة الملازمة للرأسمالية في نشر تحاليلهم السياسية البرجوازية، الغاية منها هي تلميع وجه الرأسمالية الملطخ بدماء العمال والفلاحين بالبلدان الإمبريالية والمضطهدة على السواء، الدماء التي يتم امتصاصها بالمناجم، المعامل، الضيعات، البحار، الغابات، المحميات، منابع المياه، الواحات وأينما تواجد الرأسمال المالي الإمبريالي، الذي غزى اليوم كل مناطق ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#امال الحسين - دحض أكاذيب الأساتذة البرجوازيين حول أزمة كوفيد 19 العالمية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#امال الحسين - دحض أكاذيب الأساتذة البرجوازيين حول أزمة كوفيد 19 العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).