سلافوي جيجيك - الشيوعية العالمية أو قانون الغاب - كورونا فيروس يرغمنا على اتخاذ القرار

2020/03/25 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلافوي_جيجيك ترجمة جميلة حنيفي جامعة الجزائر 2في الوقت الذي ينتشر فيه الرعب من فيروس كورونا، يتوجب علينا الحسم بين اختيارين- إما أن نفرض منطق البقاء للأصلح، وهو المنطق الأكثر وحشية، أو نوعًا من الشيوعية المبتكرة التي تتم بالتنسيق والتكاتف العالمي.ما يفتأ إعلامنا، وبلا هوادة، يكرر عبارة “لا داعي للرعب!” وبعدها نتلقى جميع التقارير التي لا يمكنها سوى أن تثير الرعب.يذكرني هذا الوضع بوضع آخر عشته ف......

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