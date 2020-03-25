تركيا وروسيا.. صراعٌ مُستدام على إدلب والمعارضة مُهمَّشة

2020/03/25 | 13:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكبّدت #تركيا خسائر لم يسبق لها مثيل في 27 شباط الماضي، مع مقتل وإصابة عشرات جنودها جراء هجمات #القوات_الحكومية.ولم تكن تلك الواقعة إلا واحدة من عدّة حوادث قاتلة بالنسبة

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