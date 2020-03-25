هاتف جديد من ZTE ينافس أفضل هواتف هواوي

2020/03/25 | 13:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت شركة ZTE إنجازا جديدا لمنافسة العملاق الصيني هواوي، وكشفت عن هاتف جديد تتحدى به أحدث هواتف منافستها.

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