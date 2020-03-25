2020/03/25 | 13:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي عن تكدس لعدد من جثث المتوفين في ثلاجات مستشفيات مدينة الصدر وفي الطب العدلي وفي مشافي المحافظات.واضاف الزاملي ان بعض هذه الجثث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي صدري: الحكومة لم تجد حلا لجثث المتوفين بفايروس كورونا حتى الان) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي صدري: الحكومة لم تجد حلا لجثث المتوفين بفايروس كورونا حتى الان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).