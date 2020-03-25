هكذا يستغل بن سلمان “كورونا” لتلميع صورته في العالم

2020/03/25 | 13:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” استضافة قمة “افتراضية” لمجموعة العشرين، تجمع قادة العالم معا، بهدف التصدي لوباء الفيروس التاجي “كوفيد-19”.وفي حين يحتاج العالم بالتأكيد إلى تنسيق دولي أفضل بكثير للتعامل مع هذا الوباء الكارثي، فإن “بن سلمان” يعد آخر من يرغب المجتمع الدولي في عقد حوار معه حول حل أي أزمة إنسانية، […]

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