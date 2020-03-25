مدينة الطب تفتتح مختبرا متكاملا لتشخيص كورونا بالتعاون مع الحكومة الصينية

2020/03/25 | 13:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة مدينة الطب في بغداد، الاربعاء، عن افتتاح مختبرا متكاملا لتشخيص كورونا بالتعاون مع الحكومة الصينية.وقال مدير عام الدائرة حسن محمد التميمي في بيان تلقته وكالة صدى، انه “تم افتتاح مختبر متكامل لتشخيص فايروس كورونا في مدينة الطب”. واضاف ان “ذلك تم بالتعاون مع الحكومة الصينية”، مشيرا الى ان “المختبر سوف يستقبل عينات

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