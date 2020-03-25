الخارجية تعلن تشكيل خلية ازمة في السفارات العراقية في عموم العالم

2020/03/25 | 13:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة الخارجية تشكيل خلية ازمة في جميع السفارات العراقية في عموم دول العالم لغرض متابعة شؤون العراقيين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية د.أحمدالصحاف في بيان : تلفت وزارة الخارجية اهتمام جميع أبناء الجالية العراقية المقيمين في عموم دول العالم الى أن سفاراتنا وقنصلياتنا قد شكلت خلية أزمة لمواجهة وباء فايروس كورونا […]

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