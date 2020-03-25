2020/03/25 | 13:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء أفاد مصدر طبي في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الأربعاء، بحجر 15 منتسبا من شرطة قوة الحرمين الشريفين ملامسين لشرطي تأكدت إصابته بفيروس كورونا.وقال المصدر، إنه “بعد التأكد من اصابة شرطي في قوة الحرمين الشريفين تم حجر 15 شرطيا ملامسين له في أماكن الحجر الصحي المخصصة في المحافظة”.وأضاف أنه “تم أيضا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر طبي: حجر 15 شرطي في كربلاء للاشتباه باصابتهم بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر طبي: حجر 15 شرطي في كربلاء للاشتباه باصابتهم بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).