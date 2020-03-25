بومبيو :يوجه “اتهاما خطيرا” إلى الصين بشأن فيروس “كورونا

2020/03/25 | 13:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، “اتهاما خطيرا” إلى الصين بشأن معلومات تتعلق بفيروس “كورونا.وقال بومبيو، إن “الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها للحيلولة دونحدوث إصابات أخرى في فيروس “كورونا“.وكرر بومبيو، في مقابلة مع برنامج واشنطن ووتش الإذاعي، اتهامات سابقة بأن “تأخر بكين في مشاركة المعلومات حولالفيروس […]

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