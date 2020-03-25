سومو لـ«الاقتصاد نيوز»: العراق يرفع صادراته خلال الشهر المقبل 300 الف برميل يوميا

2020/03/25 | 13:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

كشفت مصادر في شركة تسويق النفط "سومو"، عن رفع قدرة العراق التصديرية خلال شهر نيسان القادم إلى 3.7 مليون برميل يوميا، للدخول في حرب الأسعار التي تقودها السعودية والاستحواذ على حصة في السوقين الاسيوية والاوربية.





وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن أسمه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن انهيار اتفاق أوبك وزيادة عدد من الدول انتاجها من النفط وكذلك صادراتها وتخفيض الأسعار من قبلها جعل العراق امام تحدي كبير في المحافظة على زبائنه، مشيرا إلى أن العراق قرر زيادة صادراته النفطية بنسبة 300 الف برميل يوميا لتصبح 3.7 مليون برميل يوميا بدلا من 3.4 مليون برميل.





وأوضح المصدر، أن شركة سومو قررت خلال زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إليها الشهر الحالي، تخفيض سعر نفطها بمبلغ 5 دولارات عن نفط الإشارة وهما دبي وعٌمان.





وسيبيع العراق نفطه خلال الشهر المقبل بسعر اقل من 5 دولارات من نفط دبي او عمان الذي اعتمده العراق كنفط إشارة خلال الشهر المقبل.





من جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الطاقة الإنتاجية للعراق تصل حاليا إلى 5 ملايين برميل يوميا، واتخذ في الوقت الحالي سياسة الحفاظ على زبائنه"، مشيرا إلى أن "العراق يقود مفاوضات حاليا مع دول أوبك وخارج أوبك، للوصول إلى اتفاق جديد وقد توصل إلى عقد اجتماع للجنة مراقبة الإنتاج وكذلك اجتماع للوزراء والمحافظين ولكن توقف بسبب تعليق حركة الطيران في اغلب دول العالم".





وأضاف أنه مصلحة الجميع الحفاظ على الاتفاقات السابقة لان الجميع يتضرر من هبوط أسعار النفط، لافتا إلى أن العراق يخطط حاليا إلى زيادة انتاجه خلال العقدين المقبلين لـ 8 ملايين برميل يوميا.





وقرر العراق تصدير خلال الشهر المقبل، 3.6 مليون برميل من نفط البصرة و85 الف برميل من نفط كركوك و20 الف من نفط الكيارة و10 الاف برميل إلى الأردن.





بينما، قال الخبير النفطي، حمزة الجواهري، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "التحكم في أسعار النفط يعود إلى الرغبات السياسية وليست إلى اليات السوق"، مشيرا إلى أن العراق غير قادر على رفع انتاجه اكثر من 5 مليون برميل يوميا خلال الوقت الحالي بسبب توقف التطوير خلال الحكومة السابقة نتيجة الازمة المالية وتنفيذ اتفاق أوبك.





ووفق مختصون فان السوق النفطية بحاجة إلى تقليل 3 مليون برميل يوميا خلال المرحلة القادمة، بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة فيروس كورونا.





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