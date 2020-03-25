الذهب ينخفض مع طغيان التدافع للسيولة على تفاؤل بفضل تحفيز أميركي

2020/03/25 | 13:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت أسعار الذهب الأربعاء 25 مارس بعد أن صعدت بقوة في الجلسة السابقة إذ يطغى تدافع صوب السيولة على التفاؤل المحيط باتفاق الحكومة الأميركية مع الكونغرس على حزمة تحفيز هائلة لتخفيف العبء الاقتصادي لوباء فيروس كورونا.

وفي جلسة اتسمت بالتقلب، نزل الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1594.18 دولار للأونصة بعدما صعد بما يصل إلى 1.6 بالمئة في وقت سابق اليوم.



كان المعدن النفيس قفز أكثر من 3% أمس الثلاثاء.

وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1664.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.9% إلى 1968.80 دولار للأونصة كما زاد البلاتين 2.6% إلى 726.61 دولار.

وارتفع المعدنان أكثر من 10% في الجلسة السابقة بفعل تطبيق حالة العزل في جنوب إفريقيا وهي منتج كبير.



وصعدت الفضة 0.8% إلى 14.38 دولار للأونصة.

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