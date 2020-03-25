جامعة لندن: مريض كورونا الواحد يمكن أن يعدي 59 الف شخص

2020/03/25 | 13:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد اخصائي العناية المركزة في جامعة لندن البروفيسور هيو مونتغمري، أن شخصا واحدا مصابا بفايروس كورونا يمكن أن يصيب مالا يقل عن 59 الف شخص بالعدوى لأن عدوى هذا المرض اقوى من الانفلونزا العادية بضعفين.ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير صحفي عن البروفيسور منتغمري قوله إن ” الفايروس يمكن أن ينتقل من شخص […]

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