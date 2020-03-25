بعد فشله في التشبث بمنصبه.. رئيس الكنيست يقدم استقالته

2020/03/25 | 13:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سبع سنوات من توليه مهام رئيس الكنيست، أعلن يولي إدلشتاين أنه يقدم استقالته من منصبه.وقد وجه ادلشتاين انتقادات شديدة لقرار المحكمة العليا الذي يطالبه بعقد جلسة للكنيست من اجل التصويت على انتخاب رئيس جديد يحل محله، وهو ما اعتبره اطاحة به من منصبه.وقال ادلشتاين: “إن قرار المحكمة العليا لا يستند إلى صيغة […]

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