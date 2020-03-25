العراق يعلن الحاجة لمليون طن من القمح و250 ألف طن من الأرز

2020/03/25 | 14:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزارة التجارة العراقية يوم الأربعاء إنها أسدت النصح لمجلس الوزراء بأنها تحتاج لاستيراد مليون طن من القمح و250 ألف طن من الأرز من أجل برنامجها لدعم الغذاء ولتعزيز المخزونات الاستراتيجية في الأشهر المقبلة.وقال محمد حنون المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية لرويترز إن لجنة الأزمة في الوزارة نصحت مجلس الوزراء بتدبير احتياجات برنامج دعم الغذاء وتعزيز المخزونات الاستراتيجية.كانت الوزارة قالت يوم السبت إنها بحاجة لمزيد من الأموال من الميزانية لتكوين احتياطي استراتيجي من القمح والأرز إذ يواجه البلد مشاكل فيروس كورونا الآخذة بالتنامي.

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