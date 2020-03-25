هلع أيزيدي لتجميع 31 ألفًا من افراد عائلات داعش قرب مناطقهم

2020/03/25 | 14:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى ايزيدو العراق اليوم هلعهم من بناء السلطات العراقية لمجمع سكني في مدينة في شمال البلاد لتجميع اكثر من 31 الفا من افراد عائلات تنظيم داعش هناك..بينما اكدت الخارجية […]

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