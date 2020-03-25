ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى قرابة نصف مليون وامريكا قد تصبح البؤرة المقبلة

2020/03/25 | 14:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات على ثلث سكان العالم البقاء في بيوتهم بعد قرار الهند عزل سكانها البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي يزرع الفوضى عالمياً رغم محاولات رئيسي الولايات المتحدة والبرازيل التقليل من أهميته.ويواصل وباء كوفيد 19 حصد الأرواح في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وغيرها من الدول.وتكاد المستشفيات في الدول الأكثر […]

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