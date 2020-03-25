الكشف عن “مؤشر إيجابي” للعراق وشركات الانترنت خلال أزمة “كورونا” مقارنة بشركات أوروبية!

2020/03/25 | 14:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت المنظمة العراقية لقياس جودة الإتصالات، عن مؤشر إيجابي اشتركت فيه شركات الانترنت والحكومة العراقية، قياسًا بما أقدمت عليه شركات أوروبية في التعامل مع الانترنت خلال أزمة كورونا العالمية.وقالت المنظمة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “شركتي نتفليكس ويوتيوب العالميتين، إتفقتا على خفض جودة بث الفيديو على الانترنت […]

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