الإعلان عن إصابة الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا بفيروس كورونا

2020/03/25 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن القصر الملكي البريطاني، الأربعاء (25 آذار 2020)، تشخيص إصابة ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز، بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية، نقلاً عن القصر الملكي، أن "ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أصيب بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19".

وأضاف القصر الملكي، أن "نتائج اختبار أمير تشارلز البالغ من العمر 71 عاماً، ظهرت إيجابية لفيروس كورونا".

وأوضح أنه "ظهرت على ولي العهد البريطاني اعراض خفيفة، ولكنه ما زال في صحة جيدة"، لافتاً إلى "إجراء اختبار لدوقة كورنوال زوجة الأمير تشارلز وتبين انها ليست مصابة بكورونا".

بغداد اليوم-البصرة

أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، الأربعاء (25 آذار 2020)، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد فيما كشف موقف المحافظة النهائي من عدد الإصابات.

وقال العيداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجموع الحالات الموجبة

بغداد اليوم- متابعة

وجه ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء (25 آذار 2020)، بمنع الدخول والخروج من الرياض ومكة والمدينة المنورة، كجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت السعودية في بيان، إنه "انطلاقاً من حرص خادم الحرمين ا

بغداد اليوم- متابعة

اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء (25 آذار 2020)، تسجيل 143 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بكورونا، وارتفاع الإصابات إلى أكثر من ألفي حالة في عموم البلاد.

وقال المتحدث بإسم الوزارة كيانوش جهانبور في تصريح نقلته وسائل إعلا

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