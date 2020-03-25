غرفة تجارة السليمانية تكشف عن وصول مئات الأطنان من المواد الغذائية من إيران وتركيا

2020/03/25 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

كشف مسؤول غرفة التجارة، في محافظة السليمانية، سيروان محمد، الأربعاء، عن وصول مئات الأطنان من ...





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