تحويل فندق المدينة الرياضية في كربلاء الى محجر صحي

2020/03/25 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اكد مدير عام دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي بوزارة الشباب علي شمس الدين، الاربعاء (25 آذار 2020)...





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