ارتفاع جديد بأعداد ضحايا كورونا في إيران والوفيات تصل إلى 2077 شخصا

2020/03/25 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الجهات الصحية في ايران، عن تسجيل ارتفاع جديد في إعداد ضحايا فيروس كورونا في البلاد.

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور في تصريح، ان آخر حصيلة لضحايا الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهدت تسجيل مئة وثلاث وأربعين حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد المتوفين إلى الفين وسبعة وسبعين، إضافة إلى تسجيل الفين ومائتين وست إصابات ليصل مجمل عدد الإصابات إلى سبعة وعشرين ألفا وسبعة عشر شخصا، مشيرا في الوقت ذاته إلى تعافي تسعة آلاف وستمائة وخمسة وعشرين من المصابين بعدوى الفيروس.

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