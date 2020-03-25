الزاملي يحذر من كارثة صحية بسبب بقاء جثث ضحايا كورونا في المستشفيات

2020/03/25 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي عن أزمة صحية خطيرة تضرب المستشفيات العراقية ستكون سببا في تفشي فيروس كورونا في المراكز الصحية والاحياء السكنية القريبة منها.

وقال الزاملي في تصريح إن عددا من جثث المتوفين جراء فيروس كورونا متكدسة في ثلاجات مستشفيات مدينة الصدر وفي الطب العدلي وفي مشافي المحافظات، وان هذه الجثث مضى عليها أكثر من اسبوع دون ان تدفن ما تسبب بأزمة صحية واحتمال تفشي المرض في المستشفيات والأحياء المحيطة بها، إضافة الى الازمة النفسية لعوائل المتوفين.

وطالب الزاملي الحكومة وخلية الازمة بالبحث عن مكان امن وبعيد عن المناطق السكنية لإنشاء مقبره تليق بدفن ضحايا كورونا، مشيرا الى أن المواطنين رفضوا إقامة مقبرة لدفن ضحايا كورونا في اطراف بغداد كونها تبعد ثلاثين كيلومترا فقط عن اقرب تجمع سكني في العاصمة.

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