الحجامي ينتقد رفض دفن وفايات كورونا : إحدى الجثث مضى عليها أسبوع كامل!

2020/03/25 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، رفض دفن المتوفين بسبب فيروس كورونا، مشيراً إلى أن إحدى الجثث مضى عليها أسبوع كامل ولم يتم دفنها.

وقال الحجامي في منشور على صفحته في فيسبوك، منذ اسبوع ونحن نحاول دفن جثة رجل توفي قبل أسبوع نتيجة إصابته بكورونا ولا يسمح لنا بدفنه.

وتساءل الحجامي قائلاً أين الدين أين الإسلام أين الإنسانية أين الضمير أين الغيرة العراقية، هل يسمح دينكم وإنسانيتكم وضميركم منع دفن جثة رجل توفاه الله قبل اسبوع بالمرض وزوجته وابنه اصيبوا وهم حالياً في المستشفى وجميع افراد عائلته الباقين في الحجر في مستشفى آخر ولم يبقَ لهم الاّ الله.

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