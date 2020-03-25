عمان.. ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا الى 99 حالة

2020/03/25 | 14:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل خمس عشرة حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد لمواطنين عمانيين، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 99 حالة، وشفي من المرض 17 شخصا.وأوضحت الوزارة، عبر “تويتر”، أن سبع حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وسبع حالات أخرى مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وإسبانيا وأمريكا، فيما تخضع حالة واحدة للتقصي الوبائي.[…]

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