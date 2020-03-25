الحشد الشعبي ضمن حملة “وعي” يعفر مجمع دور المعلمين وإعدادية العزيزية للتعليم المهني في واسط

2020/03/25 | 14:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي ضمن حملة “وعي” يعفر مجمع دور المعلمين وإعدادية العزيزية للتعليم المهني في محافظة واسط.

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