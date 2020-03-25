منخفض متمركز يضرب العراق بتيارات متذبذبة.. أمطار وسيول تغمر أحياء بعض المدن

2020/03/25 | 14:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريريتمركز منخفض قطع في شرق البحر المتوسط ناتج عن اندفاع أخدود جوي، يتسبب بتقلب الطقس بشكل متذبذب مسببًا أمطارًا متقطعة في مناطق مختلفة لعدة أيام، قبل أن يندفع مركز المنخفض نحو العراق يوم الأحد المقبل مصحوب بأمطار تسبب سيولًا وطفح الشوارع والأحياء.

متنبئ جوي: استمرار فرص الأمطار الخفيفة في البصرة وميسان ومناطق من ذي قار لغاية منتصف نهار الخميس

وأشار المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة رصدتها "ألترا عراق"، إلى "اندفاع أخدود جوي حاليًا نحو منطقتنا يتحول نهار يوم الأربعاء إلى منخفض قطع يسبب حالة جوية تستمر متقطعة على فترات عدة أيام"، مشيرًا إلى أن "خلال نهار الأربعاء متوقع هطول زخات من الأمطار الرعدية تشمل دهوك وشمال أربيل والسماوة والديوانية ومناطق من كركوك ونينوى وصلاح الدين وبادية الجنوب والنجف وبابل وكربلاء ومناطق من الأنبار وديالى".

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أكد أن "هطول الأمطار يستمر صباح الخميس فقط في البصرة وميسان وذي قار والسماوة وواسط وديالى ومدن الفرات الأوسط والعاصمة بغداد وصلاح الدين وشمال نينوى ودهوك والسليمانية وأربيل وكركوك".

بيّن أن "فرص الأمطار تنتهي مؤقتًا ظهرالخميس في عموم المدن عدا استمرارها في شمال نينوى والسليمانية وكركوك وأربيل وصلاح الدين لما بعد الظهر والمساء"، مشيرًا إلى "استمرار فرص الأمطار الخفيفة في البصرة وميسان ومناطق من ذي قار لغاية منتصف نهار الخميس".

لفت إلى أن "هذا التوقف سيكون مؤقتًا، حيث تعود فرص الأمطار وتتجدد في أغلب المدن اعتبارًا من يوم الجمعة حيث يستمر المنخفض في الطبقات العليا المتمركز شرق المتوسط بدفع تيارات باردة تتفاعل مع التيارات الدافئة الرطبة لمنخفض جوي سطحي، ومتوقع أن يندفع مركز المنخفض نحو العراق يوم الأحد".

تابع عطية أن "من المتوقع ليوم الجمعة وما بعده هطول زخات في أماكن متفرقة من الأمطار الرعدية ربما تمتاز بالغزارة في بعض المناطق من البلاد، تسبب طفح الشوارع والأحياء والسيول في مناطق من مدن شمال البلاد والوسطى".

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