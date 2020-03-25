داعش يتبنى مسؤولية الهجوم على معبد للسيخ في كابول

2020/03/25 | 14:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تبنى تنظيم داعش، اليوم الأربعاء، هجوما على معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول.

ونقل المركز الأمريكي لمراقبة المواقع المتطرفة "سايت" عن وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم قولها "يشن مقاتلون من داعش حاليًا هجومًا انغماسيًا ضد معبد للسيخ" في كابول.

وكان مسلحون اقتحموا صباح الأربعاء معبدا للسيخ والهندوس في وسط كابول، وتحاول قوات الأمن استعادته، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، وحيد الله ميار، أن الهجوم أسفر عن مقتل طفل على الأقل وجرح 15 شخصا آخرين.

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