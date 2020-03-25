الإفتاء المصرية: صلاة الجمعة المقبلة تصلى في المنازل وبـ4 ركعات

2020/03/25 | 14:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت دار الافتاء المصرية، اليوم الاربعاء، ان صلاة الجمعة المقبلة ستصلى ظهرا في المنازل من غير خطبة جمعة، كصلاة الظهر.

جاء ذلك في فتوى رسمية نشرتها دار الافتاء المصرية على مناصتها الإعلامية.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الأوقاف المصرية إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا في كل المساجد لمدة أسبوعين، كما أعلنت الكنيسة القبطية في مصر، مجموعة من التدابير الاحترازية من تفشي فيروس كورونا.

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